Sardine Faenza, quattromila in piazza. "Abbiamo già vinto"

Faenza, 4 gennaio 2020 - Circa 4mila sardine in piazza della Libertà a Faenza a meno di 24 ore dalla visita di Salvini, in programma per domani alle 15 alla Nott de Bisò. La protesta pacifica, la stessa nata a Bologna e che negli ultimi due mesi ha fatto tappa in varie città italiane, ha toccato anche Faenza. E tra di loro c’era anche Mattia Santori, il giovane di Bologna che ha organizzato la prima manifestazione nel capoluogo di regione: "Questa è una terra di persone che pensano prima agli altri e poi a se stessi – ha detto –, ed ecco perché qui il solito teatrino della politica non funziona. Domani vedrete i sondaggi, che diranno che la Lega è in vantaggio. Ma non è così, la Lega verrà sconfitta, ed è una sconfitta culturale. Li abbiamo simbolicamente presi a schiaffi, abbiamo già vinto".

Fra loro una partigiana che a 18 anni scampò alla fucilazione, che ha portato la propria testimonianza. Accanto a loro gli stand dei rioni del Palio del Niballo che preparano la 'Notte del Bisò'. Una decisione che non ha mancato di provocare polemiche: parte del Comitato del Palio, infatti, non ha gradito il coinvolgimento della manifestazione in un'iniziativa politica.