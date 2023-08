Ciclismo. Argento azzurro in Colombia La Zanzi porta il suo mattone

L’unica romagnola, tra i 18 convocati, ai Mondiali su Pista Juniores, in corso di svolgimento sino a domani al Velodromo Alcides Nieto Patino di Cali, in Colombia, ha già fatto pienamente il suo dovere, conquistando la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre con la nazionale italiana, sconfitta nella finalissima dalla Francia.

E ieri la stessa faentina, Valentina Zanzi (nella foto, prima da sinistra), è stata impegnata nell’Omnium, il concorso completo con cinque prove, la più impegnativa delle specialità della pista.

La Zanzi è stata impiegata nel primo turno eliminatorio che, di fatto, ha consentito alle italiane di evitare francesi e australiane in semifinale. Infatti, con la faentina in pista, l’Italia ha ottenuto il miglior tempo, giocandosi l’accesso alla finale per l’oro con la Germania.

Ma qui i tecnici hanno preferito schierare Alice Toniolli, Vittoria Grassi, Virginia Iaccarino ed Elisa Tottolo che hanno regolato di un soffio la Germania: 4’26’’981 contro il 4’28’’287. In finale, però, la Francia che ha dominato le azzurre, ancora senza Zanzi: praticamente in parità a metà gara, appena 12 millesimi il divario a favore delle transalpine la Francia ha allungato via via sino al 4’23’’372 finale contro il 4’32’’395 azzurro.

