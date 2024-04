OraSì Ravenna, Tommaso Marino ha firmato

Rvenna, 13 febbraio 2019 - Tommaso Marino è un nuovo giocatore dell’OraSì. È di oggi l’ufficialità della firma sul contratto che legherà il playmaker toscano alla società di via della Lirica fino al termine della stagione.

Classe 1986, Marino ha militato per quasi tutta la carriera in questa categoria girando l’Italia da Nord a Sud. Dopo le giovanili e il debutto nella sua Siena è passato per Trapani, Porto Torres, Omegna, Teramo, Ostuni, Forlì, Casalpusterlengo e in tre occasioni diverse per Treviglio.

Tornato a Siena all’inizio di questa stagione, Marino ha messo insieme 9.3 punti, 1.7 rimbalzi e 3.4 assist a partita in 25 minuti di presenza media. Approdato a Ravenna questa sera per la firma, domani mattina verrà subito presentato a stampa e tifosi. Potrebbe debuttare già domenica nel derby con Imola.