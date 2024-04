Il 25 aprile a Casa Cervi nel nome del pacifismo: Landini, Bonaccini e Prodi sul palco

Reggio Emilia, 25 aprile 2024 – Saranno Maurizio Landini, Romano Prodi e Stefano Bonaccini i big che quest’anno si presenteranno nel grande parco di Casa Cervi a Gattatico, per celebrare la Festa della Liberazione del 25 Aprile. Prodi, già presidente della Commissione europea, due volte presidente del consiglio dei ministri, Maurizio Landini, segretario generale Cgil, e Stefano Bonaccini, presidente regione Emilia-Romagna, saranno ospiti di Albertina Soliani, presidente dell’istituto Cervi e già senatrice.

La festa che vuol avere un carattere internazionale ha per tema: ’La Liberazione del futuro: un futuro di pace, di libertà, contro ogni conflitto, contro ogni guerra’. La festa è aperta ininterrottamente dalle 10 alle 20, animata da tanti altri ospiti, appuntamenti e divertimenti anche per i bambini. L’anno scorso sono stati pacificamente invasi i campi rossi del podere dei Cervi, da una folla immensa di 15 mila persone, giunte da tutt’Italia, attese anche quest’anno. Anche per questo sono in campo polizia locale e forze dell’ordine, gli ingressi sono contati non dovranno superare le 15 mila unità.

L’ingresso, alla giornata, è a offerta libera, la festa si tiene anche in caso di maltempo, che potrebbe arrivare nel pomeriggio inoltrato. Maurizio Landini coglierà l’occasione anche per apporre la propria firma ai referendum sul lavoro proposti dalla Cgil, che mirano a mettere in discussione buona parte delle riforme che si sono accavallate negli ultimi vent’anni, in particolare dal Jobs Act in poi.

Per tutta la giornata funzionano gli i stand gastronomici con gnocco fritto, salumi, pasta e prodotti tipici, mentre è vietata la vendita di superalcolici. Il desiderio degli organizzatori è che questo 25 Aprile sia per un mondo più grande, accogliente, raggiungibile, sostenibile.

Il programma

Dalle 10 alle 11.30, la festa per i ragazzi con ’Il Mappamondo’: abitare a casa Cervi un posto in cui sto bene (Iscrizione consigliata: info@istitutocervi.it / 0522 678356); dalle 11,45/12,30 in Aula Didattica di Casa Cervi letture all’aperto; dalle 12,30 alle 16 (due repliche) nella vigna Cervi spettacolo di burattini della Fondazione Famiglia Sarzi; alle 11, in sala Genoeffa Cocconi, proiezione video: Otello e Lucia Sarzi, la Resistenza e il tetro (Fondazione Famiglia Sarzi); alle 12 la presentazione graphic novel sul partigiano Germano Nicolini ’Ne è valsa la pena, la vita del comandante Diavolo’, Ottocervo, 2023, alla presenza degli autori e della Famiglia Nicolini; sul palco, alle 15 intervengono, oltre a Soliani, Romano Prodi, Maurizio Landini e Stefano Bonaccini, intervengono Giorgio Zanni (presidente Provincia), Luca Vecchi (sindaco Reggio), alle e 17,15, seguono Giglio Mazzi (partigiano), Gulala Salih (attivista curda), Luisa Morgantini (Europe for Peace), Mauro Sarzi (figlio di Otello), Emma Ruzzon (presidente Consiglio Studenti/Università Padova).

Il Museo è visitabile per tutta la giornata della festa e nel secondo granaio dello museo sono in mostra 25 manifesti per 25 medaglie: breve rassegna di manifesti e medaglie del 25 aprile a Casa Cervi. La festa si può seguire in diretta streaming dai canali dell’istituto. Navette sono previste dalla stazione di Sant’Ilario d’Enza. Si potrà lasciare l’auto in ampi parcheggi gratuiti da cui partono navette continue attive ogni 15 minuti dalle ore 10 alle ore 21 (ultima corsa) che portano alla Festa. Qui l’elenco dei parcheggi e delle navette: P1: Parcheggio Via Ligabue;P2: Parcheggio Coop Sant’Ilario; P3: Parcheggio Calerno – Bellarosa; P4: Parcheggio Conad Campegine; Navetta 1: P1 Navetta 2 (FS Sant’Ilario + P2); Navetta 3 (P3 + Linea 8 SETA);Navetta 4 P4; Disponibili ampi parcheggi intorno a Casa Cervi (costo: 2 euro). Info: https://www.istitutocervi.it/25-aprile-2024-casa-cervi Contatti: www.istitutocervi.it | 0522 678356 / info@istitutocervi.it