AC/DC, 9 vinili in oro per festeggiare i 50 anni di carriera: quando escono

Reggio Emilia, 20 febbraio 2024 - Gli AC/DC hanno festeggiato da poco i 50 anni trascorsi dal loro primo live, tenutosi il 31 dicembre 1973 al Checkers Night Club di Sidney in Australia. La rock band, che sarà protagonista alla RCF Arena di Reggio Emilia il 25 maggio 2024, celebra questo traguardo con la ristampa del loro intero catalogo musicale in vinile color oro. L'iniziativa è lanciata da Columbia Records e Legacy Recordings.

Gli album, in edizione limitata, verranno accompagnati da una stampa 12X12 contenente la nuova grafica "AC/DC 50". I primi 9 album della raccolta sono in uscita il 15 marzo e si tratta di Back in Black, Highway to Hel l, The Razors Edge, Powerage for Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who e Live.

I primi 9 vinili in uscita

Considerata una delle più celebri e influenti rock band di tutti i tempi, gli AC/DC vantano oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 72 milioni solo nel territorio statunitense. Non è, tuttavia, l'unico numero da ricordare: l'album "Back in Black" del 1980 è stato classificato due volte Disco di Diamante ed è al momento l'album più venduto nella storia per una band, oltre che secondo disco più venduto di sempre dopo "Thriller" di Michael Jackson. Gli AC/DC sono stati inseriti nel 2003 nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 2010 hanno vinto il loro primo Grammy Award nella categoria "Best Hard Rock Performance".

A poco più di 50 anni dal loro primo live, datato 31 dicembre 1973, il gruppo continuerà a regalare emozioni ai propri fans in giro per il mondo con il Power Up Tour 2024, che come annunciato da tempo avrà la RCF Arena di Reggio Emilia come unica tappa italiana, il 25 maggio. Il tour riprende il titolo dell'ultimo album della band, "Power Up", pubblicato nel 2020 e che ha debuttato al primo posto in 21 paesi diversi.