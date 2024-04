A Gattatico musica protagonista. Sul palco Cisco e Frankie Hi-Nrg

Come sempre c’è molto spettacolo, con artisti e ospiti noti al pubblico nazionale e non solo, al 25 Aprile di Casa Cervi, a Gattatico.

Ovviamente c’è la musica a fare la parte della protagonista. Alle 13 sul palco della festa è atteso Cisco, l’ex voce dei Modena City Ramblers, artista carpigiano, appassionato di musica fin da bambino, in particolare delle canzoni di cantautori italiano come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci, fino ad estendere i suoi interessi verso artisti internazionali come Beatles, Deep Purple e Pink Floyd.

Verso le 14 il concerto di Giancane, ad anticipare gli interventi e i saluti istituzionali. Si torna alla musica dal vivo verso le 16 con il live della Gang, una storica band del rock italiano nata agli inizio degli anni Ottanta, con oltre dieci album all’attivo. Si tratta di una delle band italiane maggiormente militanti nel panorama musicale nazionale, che desiderano mettere la loro musica al servizio di ideali e progetti, con un unico filo conduttore: i diritti umani e la solidarietà.

Alle 18 il palco della festa a Casa Cervi accoglie Frankie Hi-Nrg Mc, rapper e produttore discografico, attivo fin dagli esordi del movimento hip hop italiano, nei primi anni Novanta, con cui ha affrontato tematiche su politica e società. Ha esordito sulla scena musicale nel 1992 con il singolo "Fight da faida", un brano contro le mafie e la corruzione.

A seguire un dj set "resistente" con Mark Bee, artista che ha inizia la carriera in consolle nei primi anni Novanta, crescendo artisticamente nella emittente radiofonica XXI Secolo. È uno dei membri di Infradisco, un progetto studio/live le cui produzioni stanno ottenendo buoni risultati nelle classifiche internazionali. Nei suoi dj set mescola house, funky, elettronica ottenendo selezioni mai scontate.

In mattinata previsti anche eventi per i ragazzi: dalle 10 un laboratorio per giovani dal titolo "Abitare Casa Cervi. Un posto in cui sto bene" con Antonella Agnoli, dalle 11,45 letture all’aperto con selezione di testi su pace, libertà e diritti. Alle 12,30 e alle 16 alla Vigna di Casa Cervi lo spettacolo di burattini "Arlecchino e il diavolo della mezzanotte" con la Compagnia delle Stelle.