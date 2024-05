"Più servizi per la frazione di Roncocesi"

Un campo estivo, un pediatra, uno spazio ludico e sociale sono solo alcuni dei servizi che oggi mancano alla frazione di Roncocesi situata a nord ovest di reggio Emilia. "Nonostante Roncocesi sia una frazione giovane e in continua crescita, da anni è stata poco considerata dall’amministrazione, così come quasi tutte le frazioni della zona ovest del territorio comunale. Possibile che le famiglie debbano spostarsi nel Comune di Cadelbosco per i servizi basilari come il campo estivo e il pediatra? Possibile che se nel centro storico ogni anno si stila un calendario di attività e iniziative destinate alle famiglie, le frazioni invece continuino a soffrire di solitudine persino nel periodo estivo, quando il bel tempo chiama le comunità ad aggregarsi?", così Sara Beltrami, candidata per Coalizione Civica e originaria della frazione. "Coalizione Civica ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per favorire l’implementazione dei servizi che mancano e capire come mai dagli anni 90 a oggi non si sia mai agito coerentemente con i dati demografici in rialzo di cui siamo in possesso", spiega il consigliere Dario De Lucia.