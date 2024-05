A caccia dei playoff davanti al ’mago’ Eriksson

"Grazie ragazzi! Con la stessa grinta anche a Marassi!". È con questo striscione che i tifosi granata hanno salutato la ripresa degli allenamenti della Reggiana, avvenuta ieri mattina ai campi di via Agosti. Adesso che ha certificato la salvezza, la squadra di Nesta potrà affrontare quella di mister Pirlo a mente serena, ma con l’ambizione di poter sognare un posto ai playoff, soprattutto se dovessero arrivare i tre punti. Domani, in ogni caso, l’atmosfera allo stadio sarà molto suggestiva. Per l’occasione la Sampdoria ospiterà infatti un indimenticato ex come Sven-Göran Eriksson che sta lottando da tempo con gravi problemi di salute. "‘Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere". Appena ricevuto l’invito da parte del club, l’allenatore svedese ha accettato con orgoglio e commozione e seguirà la partita da vicino. Nel frattempo sono state rese note le designazioni per la 37ª giornata e a dirigere Sampdoria-Reggiana (fischio d’inizio alle 15) sarà Massimi della sezione di Termoli assieme agli assistenti Rossi e Cavallina. Il quarto uomo sarà Gianquinto, mentre al Var ci saranno Nasca e Bonacina. Per evitare disguidi, la società granata ha comunicato il percorso consigliato per raggiungere il settore ospiti dello stadio ‘Luigi Ferraris’: dall’uscita autostradale A12 – Genova Est, seguire le indicazioni per ‘Park Piastra Bisagno’. Da lì sarà attivo il servizio di navetta diretto al ‘Luigi Ferraris’. Per acquistare il biglietto nel settore ospiti riservato ai supporters della Reggiana c’è tempo fino a stasera alle 19 attraverso il circuito online ‘Ticketone’. Fino a ieri sera i tifosi reggiani che si erano già assicurati il tagliando erano in tutto 1.014. Il gran finale ci sarà poi venerdì alle 20,30 quando arriverà il Parma per dare vita al derby più sentito.

Francesco Pioppi