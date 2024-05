Abbuffata di eventi con ’Reggionarra’

Prende il via oggi - fino a domenica 26 maggio - l’edizione numero diciotto di Reggionarra, che quest’anno si ispira ai versi di "A rifare il mondo" di Ilaria Rigoli. Piazze, strade, parchi, biblioteche, cortili, musei e teatri ospitano narratori professionisti e compagnie teatrali, insieme a genitori, ragazzi raccontastorie, scrittori, danzatori, illustratori, studenti, adulti, bambine e bambini. Spettacoli teatrali, fiabe, racconti, letture e laboratori sono i mattoni che serviranno per cominciare appunto A rifare il mondo, a partire dalla scelta delle parole. Il programma completo delle iniziative e le modalità di accesso sono consultabili sul sito www.reggionarra.it

Eventuali aggiornamenti o spostamenti di sede dovuti alle condizioni meteo saranno invece disponibili in tempo reale sui canali social di Reggionarra (Facebook Reggionarra, Instagram reggionarra_official). Tutti gli spettacoli sono confermati anche in caso di pioggia. In molti casi, perché i luoghi sono al coperto, in altri casi sono previste soluzioni alternative. Se dovesse piovere durante la parata, si farà lo stesso, ovviamente con gli ombrelli aperti.

L’ufficio Iat–Informazioni e accoglienza turistica di via Farini, 1 sarà aperto giovedì dalle 15 alle 18; venerdì e sabato dalle 9.30-13.30 e dalle 15-18, domenica dalle 10-13. Per informazioni sulla viabilità, vista la concomitanza con il concerto degli Ac/Dc alla Rcf Arena, si consiglia di consultare il sito www.comune.re.it/rcfarena. Si comincia alle 17 con la Parata di apertura da piazza Fontanesi, guidata dalla coppia composta dal Grande Drago Gentile accompagnato dal suo amico, un piccolo Colibrì giallo, altra figura chiave di questa edizione, che nella fiaba a lui dedicata diventa "simbolo del nostro impegno a costruire un mondo migliore". Usciti entrambi dalla fucina degli artisti del Carnevale Al Castlein di Castelnovo Sotto, il Drago e il Colibrì guideranno la parata, con la musica della Banda Tricolore, a cui ci si può unire, meglio se vestiti di giallo.

Gli artisti svizzeri Nicole & Martin si installeranno con la loro Tenda da circo e l’allegra Carovana d’altri tempi nel cuore della città, in piazza Martiri del 7 Luglio. In programma gli spettacolo Wassilissa, La fanciulla senza mani, Hansel e Gretel, Il pescatore e sua moglie. Il fine settimana è una poi galoppata nel regno della fantasia, con i laboratori e le narrazioni a Palazzo Magnani e spettacoli in scena alla Fonderia presentati da Aterballetto. E una intera notte al teatro Valli, per racconti itineranti, visite alla luce delle torce nei luoghi segreti.