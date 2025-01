Acque a rischio, FdI interroga la Regione

L’analisi delle acque potabili di Reggio compiuta da Greenpeace, con la segnalazione di presenza di inquinanti a livelli potenzialmente cancerogeni, desta viva apprensione nelle forze di opposizione. Sul tema interviene il consigliere regionale, e capogruppo in Sala del Tricolore a Reggio, di Fratelli d’Italia, Alessandro Aragona, che annuncia anche la presentazione di una interrogazione nell’assise bolognese. "La situazione denunciata da Greenpeace sull’inquinamento delle acque rappresenta una situazione grave per la nostra provincia. Siamo preoccupati di questi dati di cui i reggiani non erano a conoscenza: ci chiediamo se il Comune sapesse dei pericoli per la salute dei cittadini, se prima dei controlli di Greenpeace avesse fatto dei propri rilevamenti e quali risultati hanno dato. Ci chiediamo anche perché l’Ausl minimizzi, quando la denuncia di Greenpeace è chiara: la salute dei cittadini reggiani è in pericolo".

In quest’ottica Aragona sottolinea di avere già inviato al Consiglio Regionale "una interrogazione per sapere se e quando la Regione ha svolto i propri campionamenti, con quale frequenza vengono fatti e se fosse a conoscenza di una situazione così grave". In essa Aragona chiede anche "in che modo la Regione collabora attualmente con Arpae, Ausl e igestori del servizio idrico per monitorare, mitigare e prevenire la contaminazione da Pfas" nonchè "quali azioni concrete sono state intraprese per informare e coinvolgere i cittadini sui rischi legati e sulle misure di mitigazione adottate". Anche il gruppo Fdi di Reggio presenterà, un ordine del giorno urgente al prossimo Consiglio comunale.

g. g.