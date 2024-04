Addio a Camilla Ghirelli. Storica autista dei bus delle scuole del Comune

È mancata all’affetto dei suoi cari Camilla Ghirelli, di 72 anni. Molto conosciuta nel Comune di Casina per aver guidato i bus delle scuole per anni e aver accompagnato generazioni di ragazzi. A dare il doloroso annuncio il marito Antonio Guidetti, il figlio Ivano, la sorella Brunella, il cognato, le cognate, i nipoti, parenti ed amici. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle 14 dall’obitorio dell’ospedale Santa Anna di Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Leguigno di Casina, dove verrà celebrata la Messa al cui termine il feretro proseguirà per il cimitero locale. Per volontà dei familiari niente fiori ma eventuali offerte alla Croce Rossa sede di Casina. Inoltre ringraziano anticipatamente tutti coloro che partecipano alla cerimonia, un particolare ringraziamento al personale del reparto di ematologia del Core di Reggio.

L’intera comunità di Casina si unisce, in questo momento di grande dolore, si unisce al marito Antonio, al figlio Ivano e a tutti i familiari per la perdita di Camilla, moglie e madre impegnata nella famiglia e nel lavoro. Persona molto conosciuta e stimata anche per il lavoro che ha svolto per tanti anni al servizio del comune di Casina: con il pulmino si è sempre occupata del trasporto scolastico viaggiando dalle frazioni alle sedi delle scuole inferiori, sempre puntuale ed attenta in qualsiasi stagione. Un servizio esemplare, quello del trasporto alunni che Camilla ha svolto fino a pochi anni fa con grande disponibilità e attenzione, ma soprattutto con senso di responsabilità riconosciuto ed apprezzato dai genitori che a lei affidavano i loro figli per il trasporto a scuola. Proprio per questo servizio che Camilla ha svolto con passione per tanti anni, ad accompagnarla oggi nel suo ultimo viaggio non mancheranno i ragazzini di allora. s.b.