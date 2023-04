Addio a Gianni Contini, fondò la Tecnogas

Il mondo dell’imprenditoria e della economia reggiana (e non solo) perde un pezzo importante della sua storia con la scomparsa di Gianni Contini, deceduto improvvisamente ieri mattina, vinto da un malore nella sua abitazione di Gualtieri. Aveva 90 anni. Era stato, insieme al fratello Giorgio, il fondatore della Tecnogas.

Ieri mattina sono stati i familiari a scoprire che Gianni era privo di sensi. Immediato l’allarme al 118 con l’arrivo di ambulanza e personale medico. Ma ogni soccorso è stato inutile. Lascia la moglie Loredana, i figli Monica, Simona, Marco, la nipote Emile e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono lunedì 10 aprile alle 9,30 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Guastalla per la chiesa di Sant’Andrea a Gualtieri. Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene.

Gianni Contini, con il fratello Giorgio – deceduto 18 anni fa – aveva avviato nel 1952 un’azienda a Guastalla, producendo mobiletti per bombole a gas. Poi il lancio del Mobilfornello, che integrava il fornello con il vano bombola. Nel 1960 la nascita del marchio Tecnogas, gestita fino alla cessione alla Tbe nel 1990, destinata al gruppo Merloni dal 1997 al 2011 e poi inserita in Tecnosuperiore.

Una industria storica per Gualtieri e per tutta la Bassa Reggiana. Nel 2016 lo stesso Gianni Contini era stato invitato a visitare l’azienda, ritrovando anche alcuni dei suoi storici ex dipendenti. Per l’ex imprenditore era stato un momento di ricordi e di inevitabile commozione, accolto nel salone in cui sono esposti anche prodotti di successo dal marchio Tecnogas.

Antonio Lecci