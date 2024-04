Addio al marciatore Fabio Vaccari: "Un uomo buono e un amico"

Fabio Vaccari, 49 anni, si è spento a causa di una breve ma inesorabile malattia; di professione tecnico informatico, era allenatore della Self Montanari e Gruzza, società reggiana d’atletica, in particolare per il settore marcia. "Raccontare come è arrivato da noi – dice commosso il tecnico Carlo Uberto – è davvero incredibile. Una decina d’anni fa ci ha mandato una mail, dicendo che lui alla mattina alle 6 andava a camminare e gli piaceva tanto. Lo abbiamo invitato al campo e si è messo a marciare, partecipando pure ai campionati italiani master. Poi ha smesso e ci ha chiesto di poter insegnare: ha fatto il corso e ha fatto pure un software per gli allenamenti della marcia. Tre anni fa è diventato il nostro referente per la marcia, ora perdiamo un uomo buono e un amico: pazzesco, lo avevo visto meno di un mese fa". Il presidente della Self, Alberto Montanari, esprime gli stessi concetti: "Caro Fabio, il tuo tifo per la Self è stato entusiasmante e coinvolgente, non dimenticheremo la tua passione e la tua altruista dedizione. Sappiamo che continuerai a fare il tifo per l’atletica e noi continueremo a seguire l’esempio e le idee che anche tu hai condiviso e sostenuto. Grazie infinite!" Il tecnico Sara Vezzani, di fatto, gli aveva lasciato il settore marcia della società: "E’ con immensa tristezza che Self Atletica saluta il prezioso amico e allenatore Fabio Vaccari. E’ venuto a mancare dopo una breve malattia contro cui ha lottato fino all’ultimo metro, proprio come faceva quando marciava. Per noi prima un atleta, poi un valido collaboratore e infine un bravo allenatore: perdiamo una persona speciale, ma il tuo ricordo resterà con noi per sempre. Ciao Fabio!" Fabio Vaccari lascia la moglie Mara, il figlio Mattia, la mamma Milena e papà Paolo. I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 14.30 dalle camere ardenti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per la Chiesa parrocchiale di San Prospero Strinati, indi al cimitero di Coviolo. La società sportiva Self ha indetto una raccolta fondi da destinare alla famiglia.

Claudio Lavaggi