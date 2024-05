Reggio Emilia, 5 maggio 2023 - Una maxi rissa è scoppiata oggi pomeriggio in piazza Martiri del 7 luglio, nel cuore del centro storico reggiano. Erano circa le 16.30 quando una ventina di giovani si sono affrontati. Alcuni ragazzi erano seduti fuori dalla distesa del bar Cavour. Poi, sono arrivati altri che hanno acceso una furibonda discussione degenerata poi in violenza. Le due fazioni hanno cominciato a fronteggiarsi con lanci di pietre, sedie e bottigliate. Un ragazzo è rimasto ferito, perdendo vistosamente sangue sparso sotto i portici dell'Isolato San Rocco.

Far west in piazza Martiri: maxi rissa con lanci di sassi, sedie e bottiglie

Il confronto si è poi spostato in mezzo alla piazza di fronte allo sguardo attonito di decine di cittadini che, terrorizzati, si sono rifugiati in via Crispi. I ragazzi hanno cominciato a rincorrersi fino al monumento ai caduti e verso la chiesa di San Francesco, mentre altri tentativo di sedare la rissa e di riportare la calma senza riuscirsi. Poi tutti i coinvolti sono scappati verso via Roma. Poco dopo è arrivata la polizia con due volanti. Una delle quali si è subito messa alla ricerca dei fuggitivi. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e poi identificato un partecipante che ha abbandonato la sua bicicletta coi documenti.