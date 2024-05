Ruba telefono e monopattino. Geolocalizzato e denunciato

È riuscita a individuare il telefonino che le era stato rubato grazie all’applicazione di geolocalizzazione. Così, ha chiamato la polizia che ha rintracciato il ladro, il quale è stato sorpreso non solo con lo smartphone ma anche con un monopattino elettrico risultato anch’esso rubato.

I fatti risalgono al 1° maggio quando la squadra Volanti della questura reggiana è intervenuta in via Terrachini a seguito di una segnalazione pervenuta in sala operativa da parte di una donna. La quale ha riferito che la notte precedente aveva subito il furto del suo telefono cellulare all’esterno di un ristorante in Piazza San Prospero. Utilizzando un’applicazione di geo localizzazione del proprio telefono cellulare, le veniva segnalata la

presenza dell’apparecchio all’interno di un edificio di via Terrachini.

Giunti immediatamente sul posto, insieme alla richiedente, dopo qualche minuto gli agenti hanno notato un 33enne uscire da quell’edificio, a bordo di un monopattino elettrico. La donna ha poi riconosciuto il soggetto come una persona presente all’esterno del ristorante al momento del furto subito.

I poliziotti lo hanno immediatamente fermato e dopo averlo incalzato con alcune domande in merito ai fatti, hanno incassato la confessione. Il giovane ha riferito di aver nascosto il telefonino sotto un albero nel giardino di quel palazzo. Dopo averlo recuperato la vittima del furto lo ha riconosciuto. Mentre gli agenti hanno appurato che anche il monopattino sul quale viaggiava fosse stato rubato nel marzo scorso. Una volta sequestrato, è stato poi restituito. Per l’uomo, un tunisino irregolare, è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione.