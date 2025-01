Addio al volontario Emidio Berni. Gestiva l’osteria alla festa dell’Unità

Sinistra reggiana in lutto per la scomparsa, martedì pomeriggio – proprio nel giorno della festa del Tricolore – di Emidio Berni, storico volontario del Pci, del Pds, dei Ds e fino ai suoi ultimi anni del Pd della frazione di Sesso. Aveva 85 anni. Era il vero e proprio animatore della locale cooperativa che negli anni ha gestito il centro sportivo.

Emidio è stato per molti anni uno dei punti di riferimento fondamentali nell’organizzazione della tradizionale festa dell’Unità provinciale del Campovolo e per tanti anni apprezzato e conosciuto come il responsabile dell’Osteria, il locale nel quale si poteva mangiare fino a tarda ora e dove Emidio ha sempre garantito ai tanti illustri ospiti della festa un’accoglienza degna della migliore tradizione reggiana.

"Era stimato, apprezzato per il suo ottimismo e per la sua disponibilità. Emidio era uno di quelli su cui potevi sempre contare. Ci mancherà la sua energia e la sua voglia di fare", recita una nota del Partito Democratico che assieme a tutti i volontari della Festa, "si stringono in questo momento di lutto, attorno ai familiari". Emidio lascia nel dolore la moglie Nadia, la figlia Monica, il genero Italo, i nipoti e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio alle 13,45. Il feretro è partito dalla Casa Funeraria Croce Verde per il cimitero di Villa Sesso per una breve sosta. Poi la tumulazione è avvenuta con un rito in forma strettamente privata per il cimitero di Coviolo nuovo in attesa di cremazione. La famiglia ha chiesto eventuali offerte all’A.I.R.C., l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.