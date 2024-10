Addio all’alpino Franco Pallai

È deceduto a seguito di una grave malattia l’alpino Franco Pallai (foto) di 86 anni residente a Collagna, comune di Ventasso. Ne danno annuncio la moglie Elena, la figlia Annalisa con Tito, l’adorata nipote Cloe, le sorelle Maria e Domenica, il fratello Pierluigi, la cognata Anna, nipoti e parenti tutti.

Molti suoi amici hanno partecipato ieri sera alla recita del rosario di suffragio nella chiesa di Collagna. Il funerale si terrà oggi con partenza alle 15,30 in via Burapino 4 per la chiesa di Collagna. Al termine della funzione il feretro proseguirà per la successiva cremazione.

Pallai non mancava mai agli appuntamenti delle penne nere e in ogni occasione di servizio volontario per la comunità. Allegro e simpatico, abile giocatore di scopone e cacciatore sportivo, amava la montagna che non ha mai lasciato se non per andare in Maremma da bambino durante la transumanza con i genitori, all’epoca pastori come tanti altri. In seguito ha lavorato in un’azienda edile di Collagna fino alla pensione.

s.b.