Al Balestri-Gambini i campioni del Bra

I campioni d’Italia in carica del Bra (6) fanno visita all’Hockey Prato Città del Tricolore (3). Alle 15, sul sintetico "Balestri Gambini", la squadra di casa va a caccia del 2° successo consecutivo in Serie A Elite maschile ospitando i forti piemontesi, tre scudetti nelle ultime stagioni, che tuttavia non hanno iniziato al meglio la stagione (2 vittorie e 3 sconfitte). Prandi e compagni, reduci dal primo, storico successo in categoria maturato contro la Ferrini Cagliari 7 giorni or sono, puntano a proseguire nella striscia positiva, anche perché la lotta per evitare le ultime due posizioni e conquistare la salvezza non concede pause. Domani, stessa ora, la formazione di Serie A1 femminile del Tricolore (1), fanalino di coda, ospita la Lazio (5): dopo 2 sconfitte rimediate nel finale con Capitolina e Potenza Picena, Valenti e compagne vogliono il riscatto.