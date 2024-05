Antonio Cenini: : "Bel progetto per cambiare"

Alla presentazione della lista di Tarquini era presente anche Antonio Cenini, candidato reggiano alle elezioni europee per Forza Italia-Noi Moderati: "Come unico candidato reggiano del Centrodestra per le prossime elezioni europee è un onore mettere la mia esperienza ventennale in Europa a disposizione di Giovanni Tarquini e dei candidati di tutte le liste che sostengono il suo bellissimo e concreto progetto di cambiamento per Reggio, fondato sulla competenza, il pragmatismo e il realismo. Non è più tempo per le ideologie e la propaganda, a Reggio o in Europa". E ha concluso: "Sono reggiano e da vent’anni lavoro a Bruxelles come funzionario. Metto a disposizione la mia esperienza, nonostante fakenews della sinistra europeista. Il tema della sicurezza è sicuramente locale, però più in generale esiste un tema di immigrazione illegale e incontrollata, che nessun Paese europeo può più affrontare da solo".