Area ex Dieci, ecco come sarà il futuro quartiere

Ex area F.lli Dieci, presentato ieri sera il piano particolareggiato (PP15 sub B) per l’urbanizzazione del grande terreno a ridosso del centro, già circondato da vie residenziali. Dal Prg del 1995 il terreno di oltre 38mila metri quadrati, di proprietà della coop edilizia La Betulla, rientra nella pianificazione urbanistica comunale. Gli edifici dismessi della ex fabbrica, dopo il maggio 2009 erano stati demoliti e l’area interamente bonificata, ma i lavori erano bloccati a causa della crisi del comparto edilizio. Il progetto prevede la realizzazione di abitazioni su una superficie di 7.500 metri quadrati per un totale di 17 edifici: case unifamiliari e abbinate (2 piani) sul lato ovest di una futura strada interna e piccole palazzine di al massimo 6 appartamenti ciascuna (3 piani) sul lato est. L’amministrazione comunale, spiega l’assessore Giancarlo Ghirelli, ha chiesto a Betulla di prevedere "anche tipologie di residenza a costi accessibili per giovani e anziani" e "di alleggerire il comparto in favore di aree verdi". Una seconda strada di accesso porterà a un’area dove sono previste due strutture di vendita medio-piccole: una alimentare e una non alimentare. Il verde pubblico avrà una superficie di 9800 mq; i parcheggi a uso pubblico saranno 90 per la parte residenziale e 175 per la parte commerciale. Previsti percorsi ciclo-pedonali collegati con quelli esistenti.

f. c.