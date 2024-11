Avis, oggi in visita i donatori ’gemellati’ di Faenza

Avis, oggi incontro fra donatori di sangue a Baiso: gli amici donatori di Faenza ricambiano la visita ai colleghi di Baiso ricevuta in occasione dell’ultimo alluvione. Sarà una giornata intensa offerta agli ospiti Faentini con il seguente programma: questa mattina alle 10 accoglienza presso il Museo Diffuso di Castegneto, alle 10,40 visita ai Calanchi di Baiso, alle 11,30 visita alla Grande Panchina. Quindi alle ore 13,00 pranzo in compagnia a base di pecora, come da tradizione mantenuta viva dagli abitanti di Baiso, al Circolo Piola di Levizzano (pranzo gratis per i donatori, 30 euro per i non donatori). Alle 16 la visita alla Panchina di S. Cassiano e alle 17 visita All’azienda agricola La Calcinara. Il giovane sindaco di Baiso, Fabio Spezzani, coglie l’occasione per lanciare un appello: "L’Avis di Baiso conta poco più di cento donatori, abbiamo bisogno di aumentare la nostra capacità di donazione. Per questo invito tutti, soprattutto i giovani, ad aderire: attraverso la donazione del sangue si salvano vite umane".

Settimo Baisi