Babacar Samb ed El Hadji Deme brillano nella Next Gen Euroleague

Si tornano ad accendere i riflettori europei sui baby della cantera Unahotels nell’Adidas Next Gen Euroleague, ovvero l’Eurolega Under 18. Dopo la consacrazione di Momo Faye nel 2023, inserito nel miglior quintetto della manifestazione, e la positiva esperienza di Imran Suljanovic lo scorso anno, nella tappa 2025 disputata ad Ulm, hanno ben figurato Babacar Samb ed El Hadji Deme (foto) che hanno militato nel Next Gen Team, formazione creata per dare spazio alle migliori promesse dei vivai europei delle squadre che non prendono parte a questa kermesse.

Nella giornata inaugurale, il Next Gen Team ha superato l’Olympiacos per 100-73 con 6 punti e rimbalzi di Samb e 2 punti e 6 rimbalzi di Deme. Nel secondo round, altra vittoria per i baby biancorossi, stavolta contro l’Alba Berlino superata 85-64; per Deme 8 punti e 8 rimbalzi, mentre Samb ha messo a referto 2 punti. Nella giornata decisiva per la vittoria del girone eliminatorio, il Barcellona si è dimostrato troppo forte, imponendosi per 85-59; per Deme 7 punti. Nella finalina, i padroni di casa di Ulm hanno avuto la meglio per 81-66, nonostante una buona prova di Deme che ha chiuso con 7 punti, 11 rimbalzi, 2 assist, 1 recupero e 2 stoppate.

Cesare Corbelli