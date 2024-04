Benedizione dei trattori, si ripete la festa

Il raduno dei trattori delle valli Ramisetane, che domenica scorsa a visto un centinaio di trattori in movimento sulle strade locali fino a raggiungere la chiesa parrocchiale di Ramiseto per la benedizione è diventato ormai una tradizione irrinunciabile. Alla cerimonia, nel piazzale antistante la chiesa, oltre ai parrocchiani erano presenti le autorità locali tra cui il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti e ovviamente i trattoristi accanto ai loro potenti mezzi di ogni tipo. A conclusione della cerimonia, i trattori hanno attraversato il centro di Ramiseto raggiungendo il Polivalente dove la Pro loco e altri collaboratori volontari avevano preparato il pranzo per tutti. La festa è proseguita nel pomeriggio con una ‘sfilata’ di trattori fino a raggiungere il Caseificio del Parco nell’area artigianale di Gazzolo.

s.b.