Boretto, con minacce verbali rapinano Emilbanca

Boretto (Reggio Emilia), 6 giugno 2023 - I carabinieri di Boretto e del comando di zona di Guastalla stanno indagando su una rapina avvenuta poco prima delle 16 del pomeriggio ai danni della filiale di Emilbanca di via Matteotti a Boretto. Due uomini, con il volto coperto, sono entrati all'interno dell'istituto di credito, in centro al paese, per poi minacciare il personale della banca, facendosi consegnare il denaro contante depositato nella cassa bancomat. Ottenuto il denaro, i due malviventi sono fuggiti con il bottino, che ammonta ad alcune decine di migliaia di euro. Pare che i due rapinatori non avessero armi, minacciando solo verbalmente gli impiegati della banca. Non appena i malviventi sono fuggiti, è stato dato l'allarme alla centrale operativa del 112, con i carabinieri che hanno avviato un sopralluogo per poi iniziare le ricerche in tutta la zona, anche verso le vicine province di Parma e di Mantova, oltre il Po. Non risultano conseguenze alle persone. Sono in corso accertamenti anche con la visione delle telecamere di videosorveglianza della per cercare di identificare gli autori della rapina.