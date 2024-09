Boretto, incontro con Colombo. E sul grande fiume scivola la musica

Gli eventi di "Scorre il fiume" arrivano anche a Boretto, nell’ambito della quarta edizione del festival itinerante, che punta a valorizzare le zone del Po con concerti, mostre presentazioni e convegni. Dopo le tappe a Sissa Trecasali (Parma) e Bondeno (Ferrara), da domani al 15 settembre ci si sposta a Boretto, poi il 20 e 21 a Mesola e dal 20 al 22 settembre a Goro, nel Ferrarese.

Si tratta di un progetto di Per (Promoter Emilia-Romagna), l’associazione regionale che riunisce gli operatori di spettacolo, che lo organizza con il sostegno dell’assessorato Cultura e Paesaggio della Regione.

Ricco il programma a Boretto. Si comincia il 13 settembre alle 18 con l’inaugurazione di "A Po", la mostra fotografica di Riccardo Varini.

Alle 20 sulla motonave Stradivari si terrà "Boogie Boogie", cena con musica e danza in navigazione sul Po (partenza alle 20,30, prenotazione tel. 335-5293930 o scrivendo a direzione@scorre.it).

La giornata si concluderà alle 21 sul Palco Cantieri Pirodraga con il concerto di Gio Evan e le performance del "Moksa Bar Tour" (biglietti disponibili su Ticketone).

Il 14 settembre alle 18 in Cattedrale, sul lido, si potrà visitare la mostra fotografica, mentre sulla Stradivari si terrà una tavola rotonda su "Gli eventi musicali dal vivo nell’era digitale: la rilevanza sociale, culturale ed economica dei concerti di musica dal vivo nelle città e nelle province". Sempre sulla Stradivari, alle 20, ci sarà "Swinging the river", cena con musica e danza in navigazione sul Po. Alle 21 sul palco Cantieri Pirodraga prosegue la musica con la serata a tema anni Novanta con "La vita a 30 anni" (biglietti disponibili su Ticketone).

Il 15 settembre il festival riprenderà alle 6.45,all’area River Passion con l’evento "Lo scorrere liquido delle note sul Po", concerto di benvenuto all’alba della pianista e compositrice Giuseppina Torre, mentre alle 8 sarà possibile prendere parte alla colazione offerta dal Comune di Boretto. Alle 17,30, sul palco Cantieri Pirodraga il festival prosegue con "I fiori del male: i giovani, la speranza e la sfida del bene contro il male", una conversazione tra il giornalista Simone Russo e l’ex magistrato Gherardo Colombo, le cui indagini portarono alla scoperta della loggia massonica segreta denominata P2.

Alle 20 all’interno della Cattedrale del Po sarà di nuovo possibile visitare la mostra "A Po", mentre sulla Stradivari è in programma "Reggae Night", la cena con musica e danza in navigazione sul Po. Infine, alle 21 sul palco Cantieri Pirodraga viene proposto il concerto dell’Orchestra Arturo Toscanini Next, con ingresso libero. Nelle tre giornate il pubblico di Scorre-Il Festival avrà la possibilità di salire a bordo della Stradivari per una crociera sul Po, con cena a bordo e animazioni varie. Antonio Lecci