Brusco stop per le reggiane

Brutte sconfitte per le reggiane impegnate negli anticipi di Divisione Regionale 1. Al PalaMalagoli il Nubilaria (8) colleziona la sconfitta numero 13 di fila rimediando un severo 83-53 con la Vis Persiceto (38), che rifila il secondo "trentello" ad una rappresentante della nostra provincia dopo quello della scorsa settimana con Reggiolo: il 30-11 del primo quarto indirizza la contesa dalla parte degli ospiti, che poi allungano nuovamente ad inizio ripresa. Moscardini, con 9 punti, è il miglior realizzatore nelle fila novellaresi. Non va meglio al Basketreggio (16), che rimane penultimo cadendo 98-70 a Castelfranco (30): anche in questo caso è l’avvio di gara a condannare gli uomini di Zagni, che vanno al riposo sul -13, per poi crollare nel 3° quarto con un parziale di 31-15. Inutili i 17 punti di Riccò. Oggi alle 18 l’Icare Cavriago (16) può abbandonare proprio la compagnia del Basketreggio se vincerà al PalaAeB contro i Giardini Margherita (36).