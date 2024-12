Cabina elettrica in tilt: il rogo in un’azienda

Vigili del fuoco all’opera, ieri mattina alla Vimi Fasteners, nella zona industriale di Novellara, dove è scattato l’allarme quando è stato segnalato del fumo che usciva dall’azienda. Si trattava del surriscaldamento di una cabina elettrica di trasformazione, che ha provocato un principio di incendio. Il sistema di sicurezza è entrato in funzione con l’intervento immediato dei vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Guastalla e raggiunti anche da un’autobotte di Reggio e dai volontari di Luzzara. Per fortuna il tempestivo allarme ha evitato problemi. Le conseguenze risultato limitate. Poco altro intervento, in strada Vecchia, tra Pieve Rossa e Bagnolo, dove le fiamme hanno interessato la canna fumaria di un’abitazione, col rischio di compromettere anche la copertura in legno. Pure stavolta il tempestivo allarme ha evitato guai peggiori.