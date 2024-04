Cagossi raccoglie le firme

Stamattina dalle 10 alle 13 la lista Novellara Democratica Civica, guidata dal candidato sindaco Alessandro Cagossi, organizza un banchetto sotto il portico di piazza Unità d’Italia per presentarsi ai cittadini coi suoi candidati, oltre che per raccogliere le firme a sostegno della lista. Tra le priorità, per Cagossi figurano il riassetto dell’amministrazione comunale, la tangenziale, il progetto del nuovo pala, la gestione rifiuti, la revisione del bilancio comunale, la sicurezza pubblica con più controlli e videosorveglianza sul territorio, fino ad arrivare a soluzioni che possano contrastare in modo sempre maggiore il fenomeno della violenza e della privazione delle libertà delle donne.