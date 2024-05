Campagnola, sessantenne denunciato per le minacce al fratello

Campagnola (Reggio Emilia), 2 maggio 2024 – I carabinieri di Campagnola hanno denunciato un uomo sessantenne per gravi minacce nei confronti del fratello 48enne, con il diverbio scatenato probabilmente da incomprensioni sulla gestione di terreni di famiglia. Minacce e frasi terribili sono arrivate al fratello minore, anche attraverso audio sulla messaggistica del telefonino. A quel punto il 48enne si è rivolto ai carabinieri. L’analisi delle frasi registrate in audio ha portato alla denuncia per minaccia del fratello sessantenne. Una decina di giorni fa il 48enne si è presentato in caserma a Campagnola per sporgere querela, per le minacce pare legate a una diatriba per motivi economici e per la gestione di terreni, che secondo atti ufficiali sarebbe di competenza della vittima. Ma pare che il fratello maggiore non ne voglia sapere: “Se ti trovo nei terreni ti faccio fare una brutta fine", “ti spacco le gambe, sono pronto a farmi 20 anni di galera, non ti azzardare ad andare nei terreni perché stavolta finisci male”, alcune delle frasi incriminate. Comprensibilmente spaventato da questa situazione, il 48enne si è rivolto ai carabinieri, sperando che la denuncia possa rasserenare la situazione.