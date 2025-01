Canali e via Ravà: la raccolta firme: "Obiettivo superato in un solo giorno"

"Con grande soddisfazione, si comunica che l’obiettivo prefissato per le due raccolte firme per la frazione di Canali sulla sicurezza stradale e per l’antenna di Via Ravà è stato ufficialmente superato in un solo giorno di raccolta". Esulta Coalizione Civica di fronte al successo dell’iniziative cittadine di ieri: "Durante il firma day organizzato ieri davanti al Conad di Canali la straordinaria partecipazione dei cittadini ha permesso di raccogliere un numero di firme ben oltre quanto auspicato". Un doppio fronte concentrato su altrettante battaglie portate avanti dai residenti delle frazioni.

"L’iniziativa, promossa per sensibilizzare la comunità e sollecitare interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale e per decidere insieme dove collocare l’antenna 5G di Via Ravà, ha riscontrato un’ampia adesione e un coinvolgimento attivo da parte della popolazione. Questo risultato rappresenta un passo importante per portare avanti richieste fondamentali per la frazione" hanno detto i proponenti Barbara Baldi, Paolo Iori e Sebastiano Stivala.

Coalizione Civica ha pubblicamente voluto ringraziare "i volontari, associazioni e cittadini che hanno contribuito al successo di questa giornata, dimostrando ancora una volta l’importanza di unire le forze per il bene comune". Al banchetto era presenti anche il consigliere Dario De Lucia (foto) che ha vidimato le firme delle raccolte.

"Le firme raccolte saranno ora presentate alle autorità competenti – spiega il gruppo consiliare – con l’auspicio che si trasformino presto in azioni concrete per una viabilità più sicura e responsabile."