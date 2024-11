Canotta speciale di colore rosa per sfidare Scafati e il bullismo

La sfida cestistica contro Scafati sarà, per la Pallacanestro Reggiana, l’occasione per sostenere la lotta contro un nemico vero e ben più difficile da domare: il bullismo. A questo scopo capitan Vitali e compagni scenderanno in campo indossando una divisa speciale a tema, nata dal progetto biancorosso "We CaRE", che vuole dare un valore simbolico alla terza canotta sociale; che la truppa di Priftis indosserà per la prima volta in stagione. Un gesto che unisce sport, comunità e impegno sociale, per trasmettere un messaggio chiaro: insieme possiamo fare la differenza, con tanti piccoli gesti.

La maglia è caratterizzata da una base rosa, colore che in queste settimane è strettamente legato alla tematica affrontata anche grazie al film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", con l’hashtag #NoBullismo. Per promuovere l’iniziativa, è stato realizzato un video che vede protagonisti i ragazzi di Gast-Onlus, charity partner del match contro Scafati, insieme a giocatori come Lorenzo Uglietti e Kwan Cheatham. Sempre in tema benefico: il match sponsor di giornata, Transcoop, donerà al Gast nuove canotte per le sue attività, che saranno consegnate al termine del primo quarto.

g. g.