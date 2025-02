Carabinieri: i gradi di capitano alla comandante Gloria Salvati, 29 anni

Il tenente Gloria Salvati, comandante del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri, è stata promossa al grado di capitano. La notifica del provvedimento ministeriale è avvenuta ieri, durante una breve cerimonia alla caserma Carmana di Corso Cairoli. A consegnarle il decreto è stato il comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, colonnello Orlando Hiromi Narducci.

Ventinovenne, il capitano Gloria Salvati ha una lunga e esperienza militare. Era il 2011, infatti, quando la giovane studentessa di Azzano Decimo (Pordenone) appena 16enne, ha affrontato il concorso di ammissione alla Scuola militare Teuliè di Milano, piazzandosi prima nella graduatoria di merito per il liceo classico. Nell’intenso triennio finale alla Scuola militare, Salvati è riuscita a tenere sempre vivo il sogno di entrare nell’Arma. Brillantissima, è arrivata 3ª (su 315 vincitori e 20.000 partecipanti) al concorso per allievi marescialli. Poi ha vinto il concorso da ufficiale ed è entrata in Accademia; in seguito, la Scuola di applicazione col grado di tenente. Dopo alcuni incarichi di prestigio in Piemonte, Salvati – dall’agosto scorso – comanda il Nucleo operativo e radiomobile, le ’gazzelle’ del 112.