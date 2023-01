Cavriago, grave pedone travolto da un'auto

Intervento di ambulanza e carabinieri

Cavriago (Reggio Emilia), 23 gennaio 2023 – Un altro grave incidente in val d’Enza, con un pedone investito da un’auto. E’ accaduto nel tardo pomeriggio, verso le 18 in via Paterlini a Cavriago, dove una Fiat Panda condotta da un uomo di 69 anni, abitante a Cavriago, ha travolto un pensionato di 75 anni, residente pure lui in paese. Ad avere la peggio è stato ovviamente il pedone, raggiunto poco dopo dai soccorsi sanitari con ambulanza e automedica, per poi essere trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto sono interventi i carabinieri di Cavriago per effettuare gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Appena la sera prima un simile incidente si era verificato in via Curiel a Montecchio, con un’auto che ha travolto una donna sessantenne, Caterina Arduini, residente a Quattro Castella, che stava attraversando al strada. Anche in questo caso si è trattato di una Fiat Panda, condotta da un 34enne del luogo, come da prassi ora indagato per il reato di omicidio stradale. La donna investita ha riportato traumi dall’esito mortale. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri per i rilievi su quanto accaduto.