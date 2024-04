Chemco, un match che vale triplo

Scontro al vertice nella quinta di ritorno della Poule Playoff per la Chemco Puianello (16) che alle 18.00 affronta in trasferta la capolista bolognese Basket Sisters (18) in un match che vale triplo. Una vittoria, infatti, regalerebbe alle ragazze di coach Giroldi, non soltanto l’aggancio in vetta, ma anche il destino nelle proprie mani per una migliore partenza nella fase nazionale a cui mancherebbe soltanto la matematica visto che le inseguitrici sono a quattro punto di distanza con solo due gare da giocare.

"Sarà una partita molto importante - dice l’ala Isabella Olajide - abbiamo vinto all’andata ma non è assolutamente una partita facile; questi due punti potrebbero fare la differenza". Nella Poule Playout, nonostante diverse assenze, l’Aluart Scandiano (16) ha superato le bolognesi del Peperoncino Basket (4) per 66-53, spuntando nella ripresa (28-24 al 20’).

Aluart Scandiano: Susca n.e., Bini, Balboni 5, Marino 15, Meglioli A. 20, Capelli 4, Teti, Pellacani 3, Brevini 7, Torelli 6, Bonacini n.e., Soncini 6. All. Pozzi.

c.c.