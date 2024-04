Clavertech a caccia dei punti salvezza

Posticipo casalingo per la Clevertech Montecchio (2), in campo alle 18,30 al PalaEnza nella terza giornata della poule salvezza di Serie C. La squadra bianco-blu è reduce dal turno di riposo e ha potuto preparare al meglio la sfida con il CVD Casalecchio (2), avversario tutt’altro che banale: i bolognesi, infatti, hanno iniziato la stagione comandando a lungo il girone eliminatorio, per poi flettere a livello di prestazioni e chiudere al quinto posto, qualificandosi per l’appunto per il raggruppamento che regala la permanenza in categoria. Si tratta di un match spartiacque: chi vince, ha sicuramente la strada spianata verso uno dei tre posti che regalano la salvezza diretta, chi perde sa che dovrà soffrire ancora. Montecchio si affida ai tanti atleti esperti in roster, Germani, Sieiro e Di Noia su tutti, mentre dall’altra parte occhio alla guardia Folli (12 punti di media) e a Tabellini (10,8).