Coalizione civica si fa in 32. I candidati con Aguzzoli: dall’autista all’astronoma

Insegnanti, un contadino, studenti-lavoratori, infermieri, autisti di autobus, un soccorritore di Croce Verde, un direttore di teatro, un ispettore dei vigili del fuoco e un’astronoma impiegata. Solo alcune delle figure professionali ricoperte dalle 16 candidate e 16 candidati al consiglio comunale, quindi in parità di genere, presentati da Fabrizio Aguzzoli candidato sindaco di Coalizione Civica. Insieme al collega di lista Dario De Lucia e alla curatrice di programma Maria Antonietta Augenti, il medico ha svelato la squadra dei 32 consiglieri, in cui "non c’è capolista – fa notare De Lucia – e la nostra forza e attenzione è nelle donne". "Tutta la nostra campagna elettorale è finanziata da donazioni dirette di cittadini". apre Aguzzoli. In attesa del programma definitivo, dopo il 1° maggio, sono cinque le macro-aree in cui è suddiviso: Reggio Emilia per tutt?; Reggio Emilia per il diritto alla fragilità e alla salute; Reggio Emilia per una città sostenibile; Reggio Emilia: una comunità educante, culturale e sportiva; Reggio Emilia in ascolto dei cittadini.

Veniamo alla lista. I candidati consiglieri sono Maria Antonietta Augenti, 39 anni - insegnante e dottoranda in Scienze Pedagogiche a Bologna; Matteo Bartoli, 52 - direttore del teatro San Prospero; Sara Beltrami, 37 - progettista europea; Domenico Bonacini, 46 - autista di autobus, porterà un’analisi dei trasporti pubblici urbani lunedì prossimo; Giordano Bonezzi, 61 - ispettore antincendio vigili del fuoco in quiescenza; Chiara Bonfrisco, 25 - ballerina; Elena Bragazzi, 55 - assistente sociale; Mattia Catellani, 41- contadino; Andrea Coccolini, 27 - operaio e studente di economia; Dario De Lucia, 35 direttore comunicazione; Bruno Brenno Ferrari, 35 -insegnante; Francesca Ferrari, 50 - insegnante; Giorgio Ficarelli, 64 - direttore dell’Unità per la Cooperazione alla Commissione Europea a Bruxelles; Francesco Grasso, 45 - gestore Anma Wine Bar e delegato regionale Federazione Sport Sordi Italia ( FSSI); Giada Iotti, 30 - tutor per i disturbi dell’apprendimento; Salvatore La Manna, 57 - soccorritore della Croce Verde; Lalithakumar Hayasinthika detta Sinthu, 36 - tecnica biomedica al Santa Maria; Sara Luciano, 30 - presidente dell’associazione Zero Favole per il teatro disabili; Mariagrazia Manini, 65 - infermiera ora in pensione; Claudia Manzini, 57 - responsabile ufficio soci Coopselios; Andrea Masini, 62 - Insegnante di matematica; Giulia Melioli, 38 - titolare studio olistico; Gianni Munari, 66 - ex responsabile servizi alla persona patronato INAC; Claudia Neri, 46 - impiegata amministrativa; Gino Rossi, 45 - tecnico biomedicale in Africa, Asia e Sud America; Lucia Sangiorgi, 65 - insegnante volontaria di lingua per stranieri nel quartiere della stazione; Donatella Santelmo, 58 - impiegata presso i vigili del fuoco; David Sassi, 53 - ingegnere, viticoltore; Federico Scolari, 56 - dirigente sportivo di Hogs football americano; Karin Silvi, 29 - astronoma e impiegata bancaria; Vittorio Spagni, 28 - praticante avvocato, e Melissa Youssi, 25 - commessa.

Lara Maria Ferrari