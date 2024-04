Collini declina a malincuore: "Troppi impegni, ma sono lusingato"

"Non sono uno che si candida per poi non fare la campagna elettorale. Mi sentirei troppo male...". Max Collini, voce degli Offlaga Disco Pax e tra i main-sponsor del candidato di centrosinistra Marco Massari, si mangia un po’ le mani perché a volte nella vita è solo questione di tempismo. "Se mi avessero chiesto di candidarmi un anno fa, quando non avevo ancora tutti questi impegni in agenda, gli avrei detto di sì – ammette facendo la storia dei ’se’ – Ma in questo momento è veramente impossibile pensare di fare nei prossimi due mesi una campagna elettorale". Per Collini l’invito a correre del Pd è stato una ’prima volta’: "Non mi era mai successo, è vero. Ma in ogni caso darò una mano per quanto posso a questa campagna elettorale, d’altronde ero sul palco la sera della presentazione di Massari. Sono davvero molto lusingato dalla proposta, non lo dico tanto per dire".

Chi invece è pronta a correre è Stefania Bondavalli, ex volto di Telereggio e consigliera regionale della lista a sostegno di Stefano Bonaccini, che ha deciso di rientrare in patria ora che il ’pres’ sembra a volare a Bruxelles: "A Reggio Emilia sono nata, sono vissuta e vivo. Qui sono nati i miei figli e qui stanno crescendo. È il luogo delle mie esperienze quotidiane e professionali. È la mia città. Conosco la reggianità, contraddistinta da indole operosa e solidale, fondata su valori e principi universali, e ne sono orgogliosa. È per questo che ho deciso di impegnarmi in prima persona per la nostra città, candidandomi alle prossime elezioni amministrative, attraverso le quali si costituirà il nuovo Consiglio Comunale". Bondavalli correrà nella lista del Pd, ma unica senza tessera: "Mi candido da indipendente. Dopo oltre quattro anni di straordinaria esperienza da Consigliera Regionale di natura civica, ho maturato la scelta di avvicinarmi al Partito Democratico, a cui sono grata, convinta del valore che può scaturire da un confronto diretto tra la politica e le esperienze di chi, come me, proviene da precedenti vissuti professionali".