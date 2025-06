Condannati per droga, arrestati a Reggiolo e Guastalla

Reggiolo (Reggio Emilia), 18 giugno 2025 – I carabinieri della caserma di Reggiolo, insieme ai colleghi di Guastalla, hanno eseguito un ordine di arresto a carico di due cittadini di origine albanese, un 46enne abitante a Guastalla e un 45enne residente a Reggiolo, condannati con sentenza diventata definitiva per traffico internazionale di droga, operando tra l’Emilia, la Romagna e le Marche. I fatti risalgono al 2018 e 2019, con i due uomini ritenuti ai vertici di un’organizzazione criminale smantellata nell’ambito dell’operazione Maffi, coordinata dalla Dda di Bologna. Le attività investigative hanno documentato almeno 20 viaggi tra Italia e Olanda intercettando diversi carichi di stupefacente. In particolare, il 31 ottobre 2019, i due furono arrestati in flagranza di reato presso il casello autostradale di Reggiolo, mentre trasportavano oltre un chilo di droga in una Bmw. Sono stati condannati anche per associazione a delinquere, con pene da 12 a 13 anni di reclusione. Sentenza definitiva dal 5 giugno, con l’ordine di arresto per i due albanesi, trasferiti in carcere per espiare il residuo della condanna penale, rispettivamente di 10 e 9 anni di carcere, dopo un periodo ai domiciliari.