Condividere per donare, il progetto del Corso pro pediatria

Condividere per donare. E l’obiettivo del progetto "Empaticamente" che ha coinvolto studenti ed educatori delle classi quarte e quinte delle elementari del Convitto Rinaldo Corso di Correggio. Un progetto per fare emergere gli aspetti essenziali della convivenza in una comunità: consapevolezza, spirito di collaborazione, propensione "verso l’altro" e mai "contro l’altro". Parte del progetto è consistita nella condivisione a scuola degli elaborati e dei manufatti degli stessi alunni, con la preziosa partecipazione dei bambini e delle educatrici delle classi prime. Il ricavato è stato destinato alla Pediatria del Santa Maria Nuova di Reggio. "Un gesto che ha toccato positivamente i ragazzi, un invito a cogliere con la loro innata sensibilità il significato di donare e donarsi", ha spiegato il dirigente scolastico Luca Bassi.

A ringraziare l’istituzione scolastica a nome dell’azienda sanitaria, nella sede correggese, è stato Alessandro De Fanti, direttore della struttura di Pediatria: "L’esempio – ha dichiarato De Fanti – è uno dei modi per resistere all’individualismo che sembra essere il mantra di questi tempi".