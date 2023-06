Correggio, inaugurata pista polivalente all'Espansione Sud

Correggio (Reggio Emilia), 9 giugno 2023 – Appassionati sportivi e curiosi hanno assistito alla cerimonia di inaugurazione della nuova pista polivalente del quartiere Espansione Sud a Correggio, struttura di proprietà pubblica ma gestita dal Correggio Hockey dal 2021. Il sindaco Fabio Testi, l’assessore allo sport Francesca Salsi e il presidente di Minimotor, Andrea Franceschini, hanno presenziato al taglio del nastro. Proprio Minimotor e l’azienda Waterproofing sono stati i protagonisti della partnership pubblico-privato che ha portato all’investimento di circa 40 mila euro per la riqualificazione dell’area. “La proprietà di Minimotor è di Correggio e recentemente – confida Andrea Franceschini – abbiamo aperto qui un ramo della nostra azienda. Per noi è importante essere vicini e visibili in luoghi di aggregazione o situazioni ludiche. Da qui nasce la possibilità di farsi conoscere e creare il futuro delle nostre comunità e aziende. La presenza di bandi proposti dal governo, come Sport Bonus (che ha permesso la realizzazione della pista), sono importanti perché consentono alle aziende di fare del bene alla comunità: non c’è niente di meglio che permettere ai ragazzi di aggregarsi in luoghi sani, belli e nuovi come questo”. E vengono annunciati anche nuovi investimenti per lo sport, tra cui interventi per il palasport di via Campagnola a Correggio.