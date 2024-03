Cristina Ferraroni tenta il bis. E annuncia la squadra di candidati

Gioca d’anticipo, il sindaco Cristina Ferraroni, che con la sua nuova lista "Uniti per Poviglio" annuncia già ora la squadra di candidati. Si tratta di Giovanni Allodi, Lorenzo Ceci (entrambi in carica in giunta), Stefano Bigliardi, Victor Ilic Cervi, Ines Cucchi, Annalisa Grammatica, Lidia La Ragione, Mariangela Righi, Maurizio Rossi, Teresa Sgaramella, Sukhwinder Singh, Matilde Vannini. La Ferraroni tenta il mandato bis alla guida del Comune povigliese, nonostante sia stata "scaricata" dal Pd, lo stesso partito che cinque anni fa aveva appoggiato la lista con cui è stata eletta. Durante il mandato, però, nella maggioranza i rapporti si sono incrinati, rischiando pure di arrivare al commissariamento dell’ente, evitato grazie ai voti "non contrari" dei consiglieri di minoranza al momento di approvare i bilanci.

La Ferraroni ricorda le difficoltà emerse con il deficit di bilancio maturato in passato durante le precedenti amministrazioni, fino ai problemi dovuti all’emergenza Covid. "Sfide incredibilmente complesse e difficili – dice il sindaco – che ho affrontato potendo contare sull’appoggio e il sostegno solo di una parte del gruppo di maggioranza. Altri – prosegue – hanno assunto, invece, un atteggiamento di sostanziale opposizione, nonostante si fossero impegnati a sostenerla. Dimissioni, astensioni e attacchi pubblici hanno reso ancora più difficile e ardua l’azione amministrativa", sottolinea la Ferraroni.

Antonio Lecci