Cuneo fa male, ma la Conad non ha più paura

La Conad (2) è veramente guarita? La risposta nella sfida infrasettimanale valida per la quinta giornata di Serie A2, che vedrà il sestetto cittadino far visita alle 20 alla MA Acqua San Bernardo Cuneo (9), terza della classe. Un campo che evoca dolci ricordi, come la vittoria nella Coppa Italia 2022, ma che in campionato è stata recentemente tabù: nell’aprile 2023, pur non inficiando sulla salvezza reggiana, i piemontesi si imposero 3-0 all’ultima di regular season, analogo risultato del 7 dicembre scorso.

Qui Conad. Col primo successo stagionale alle spalle, quello ottenuto in 5 set con Aversa, il morale in casa Conad è decisamente più alto, anche se la squadra di Fanuli è sempre all’ultimo posto della graduatoria: "Sappiamo che quella con Cuneo sarà una partita difficile per varie dinamiche" spiega il centrale reggiano Paolo Bonola, uno degli ex di turno insieme a Nicholas Sighinolfi e Mattia Gottardo. "Anzitutto si tratta di una trasferta infrasettimanale, il loro palazzetto è sempre molto caldo, ma noi veniamo dalla nostra prima vittoria e quindi abbiamo il morale alto, per questo cercheremo di sfruttare questo momento. Reputo i nostri avversari un’ottima squadra, desiderosi di riscattare l’ultimo stop davanti al proprio pubblico; noi, viceversa, siamo in crescita: dobbiamo sistemare tante cose perché siamo una squadra nuova e giovane, stiamo lavorando tanto e speriamo di ottenere una buona prestazione come domenica scorsa. Cuneo? Per me è sempre un piacere tornare dopo l’esperienza del 2020/21".

Qui Cuneo. Gli avversari di giornata sono reduci dalla maratona con Fano, guidata proprio dall’ex tecnico reggiano Mastrangelo, persa per 3-2: in palleggio c’è il classe 1979 Sottile, uno dei veterani di categoria, con una lunga esperienza in Superlega, mentre l’opposto è il bolzanino Brignach, classe 2004; al centro giocano Codarin e Volpato, mentre in banda giocano l’estone Allik e Sette. Il libero è Cavaccini, classe 1987, un altro elemento di grande esperienza.

Reggiana. Martedì sera la Conad ha sostenuto la Reggiana nella sfida di Serie B col Cosenza. Prima del fischio iniziale, il direttore generale Loris Migliari, coach Fabio Fanuli e lo schiacciatore Antonino Suraci hanno scambiato con il direttore generale granata, Vittorio Cattani, le rispettive maglie da gioco personalizzate. C’è di più: dalla prossima sfida casalinga del Volley Tricolore nel campionato di Serie A2 maschile – quella in programma domenica 3 novembre alle 18 al PalaBigi contro Macerata – per tutti i tifosi abbonati Ac Reggiana sarà attiva una promozione che permetterà di ricevere una riduzione sul biglietto d’ingresso a 8,00 € (posto unico). Per ottenere la scontistica, sarà necessario presentare al botteghino d’ingresso del PalaBigi la tessera d’abbonamento stagionale all’Ac Reggiana al momento dell’acquisto del biglietto.