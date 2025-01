Cure in carcere. Pioggia di soldi su Reggio

Assistenza sanitaria in carcere: oltre 18 milioni di euro dalla Regione Emilia Romagna per cure sanitarie, lotta alle dipendenze e supporto psichiatrico delle persone detenute. "Delle risorse stanziate, 7,2 milioni provengono dal Fondo sanitario regionale e 10,8 milioni da quello nazionale. 16,9 milioni di euro sono destinati alla sanità penitenziaria, 660mila euro alle Atsm di Reggio Emilia e Bologna, le Articolazioni tutela salute mentale, e 510mila euro per il contrasto alla cura delle tossicodipendenze e alcoldipendenze in carcere. Sette le Ausl, sede di Istituti Penitenziari, destinatarie delle risorse". Lo riporta una nota della Regione Emilia Romagna, guidata dal presidente Michele de Pascale, con assessore il neo-nominato Massimo Fabi.

Dei 18,1 milioni di euro complessivi, 16,9 milioni di euro sono destinati alla sanità penitenziaria, per finanziare servizi di cura e assistenza sanitaria per i detenuti. Invece 510mila euro serviranno a sostenere interventi per il contrasto e la cura delle tossicodipendenze e alcoldipendenze e 660mila euro saranno assegnati alle Atsm di Reggio Emilia e Bologna, le Articolazioni tutela salute mentale, che operano all’interno delle case circondariali e sono deputate a garantire livelli intensivi di assistenza sanitaria e di attività terapeutica e riabilitativa ai pazienti detenuti bisognosi di assistenza psichiatrica. Alla sanità penitenziaria sono destinati complessivamente 16,9 milioni di euro, 1,3 milioni di euro sono tutti per Reggio. Infine, 500mila euro sono destinati all’Atsm di Reggio Emilia e 160mila euro alla struttura di Bologna per sostenere gli oneri relativi al personale negli Istituti penitenziari a presidio delle dipendenze.

red. cro.