"Disabilità dovute al tumore. Così aiutiamo i pazienti"

La riabilitazione in ambito oncologico è parte ritenuta fondamentale del percorso clinico dei pazienti. A questo l’associazione "Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia" insieme a Senonaltro e le Amiche del CoRe hanno dedicato il loro impegno recente, supportando due progetti della struttura di Medicina Fisica e Riabilitazione del Santa Maria Nuova diretta dalla dottoressa Alena Fiocchi. Il progetto "Benefici dell’attività fisica nelle donne con tumore alla mammella", avviato già nel 2022 grazie alla donazione di associazione Lodini e Senonaltro, ha portato ora all’attivazione dell’ambulatorio Mo.Re (Movement e Rehabilitation) dedicato all’esercizio fisico mirato.

A questo si è aggiunto il progetto "Esercizio come medicina nel percorso di cura del tumore", sostenuto dalla Lodini e dalle Amiche del CoRe, con un importante contributo della Fondazione Iris Ceramica Group. "Siamo molto orgogliosi di sostenere questi progetti in grado di aiutare i pazienti a limitare le disabilità dovute al tumore e alle terapie e a ritornare a standard di vita quanto più simili a quelli precedenti la malattia", commenta Saverio Ricciardi, presidente della associazione "Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia". E aggiunge: "La riabilitazione assume oggi anche un’importante connotazione sociale, in considerazione del miglioramento dei tassi di sopravvivenza per le malattie oncologiche e della cronicizzazione della malattia, perché contribuisce a migliorare la qualità della vita del paziente, favorire la sua autonomia e il suo reinserimento sociale".