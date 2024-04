Dj set con Good Old Manners

Le previsioni meteo avverse hanno costretto a un cambio del programma originale del 25 Aprile a Correggio.

Annullato il concerto dei Meganoidi e tutti gli eventi previsti nel pomeriggio al parco della Memoria. In sostituzione degli eventi al parco sono previsti un dj set musicale con Good Old Manners e stand gastronomici, il tutto in corso Mazzini, in centro storico, per un evento più contenuto a livello di spazi, ma certamente di grande valore simbolico, visto il significato della giornata.

Le iniziative iniziano alle 10 con la messa celebrata nella basilica di San Quirino, seguita dal corteo accompagnato dalle note della banda, gli interventi istituzionali delle autorità e dei rappresentanti dell’Anpi locale, oltre al corteo antifascista con partenza da via Antonioli. Le celebrazioni sono organizzate dal Comune in collaborazione con Anpi Correggio e Casa del Popolo Spartaco.