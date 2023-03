Dormivano in 14 in un appartamento, blitz in zona stazione a Reggio Emilia

Blitz in zona stazione: dormivano in 14 in un appartamento

Reggio Emilia, 2 marzo 2023 – Vivere in quattordici in un appartamento. Succede in zona stazione, dove c’è chi approfitta dei fenomeno migratorio per mettere a disposizione un alloggio a persone semisconosciute per far soldi in barba alla legge. I controlli – compiuti congiuntamente da Polizia di Stato, Polizia locale e Finanza – ieri mattina si sono concentrati in un immobile di viale IV Novembre nell’ambito di quel ’censimento’ che il questore Giuseppe Ferrari aveva annunciato a fine anno. Nell’appartamento del viale che conduce alla stazione le forze dell’ordine hanno identificato sei cittadine georgiane, regolari sul territorio nazionale, ma sprovviste di regolare contratto d’affitto: nell’appartamento, intestato ad una persona domiciliata altrove, sono stati contati 14 posti letto. In un altro appartamento sono stati identificati invece sei cittadini stranieri, nordafricani, anch’essi in regola con le leggi sull’immigrazione: nell’alloggio preso in affitto sono state riscontrate violazioni amministrative, Entrambe le situazioni saranno oggetti di approfondimenti investigativi nei prossimi giorni. Il Il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, ha invece compiuto controlli a tappeto nella zona della stazione, identificando le persone sospette e procedendo alle verifiche sulla loro identità. In totale sono state identificate 187 persone, 5 esercizi pubblici, ed effettuati sette posti di...