Il ritorno di Sven Goran Eriksson a Genova. L’omaggio da brividi di Marassi e tifosi granata

"Space Oddity" di David Bowie a tutto volume, corridoio "umano" formato da alcuni suoi ex giocatori ai tempi della Sampdoria (tra cui Clarence Seedorf e Roberto Mancini), uno stadio tutto per lui: il ritorno a Genova per Sven-Göran Eriksson (76 anni) deve essere stato davvero indimenticabile. Momenti commoventi (a dir poco...) prima del fischio d’inizio: l’ex tecnico svedese sta lottando contro una malattia e ha ricevuto un’accoglienza da brividi. Così è stato accompagnato verso il centrocampo, dove luccicava la Coppa Italia vinta con la Samp il 20 aprile del 1994. La gradinata sud, casa del tifo pulsante blucerchiato, ha srotolato la scritta "Anche in questa battaglia ti sosterremo: bentornato a Genova mister Eriksson". Dall’altra parte, in gradinata nord, si leggeva "20-04-1994: grazie mister Eriksson". In quegli attimi molto apprezzabile un post del Genoa su Instagram: foto di Eriksson con scritto "Bentornato a Genova, Sven-Göran Eriksson. Siamo tutti con lei, mister", con tanto di cuore. A Marassi in 27mila lo hanno applaudito, compresi gli oltre mille reggiani che si sono uniti ad un momento che è parso fuori dal tempo. Trasporto totale. Lacrime. Pelle d’oca. Nesta (che è stato allenato da lui alla Lazio) nel post gara dirà. "Poco fa ho fatto un’intervista con lui per una televisione svedese: sono durato pochi secondi. Mi sono emozionato, vorrei tanto aiutarlo, farei di tutto". Anche Pirlo, nel dopo gara, ha commentato la giornata speciale. "Eriksson ha passato a Genova anni fantastici, è stato davvero tutto emozionante". È difficile mettere in ordine tutti quegli istanti. Un vortice di emozioni. Un solo urlo: "Sven-Göran" Eriksson!". Alla presenza di tanti ex suoi giocatori e della Coppa Italia del ‘94 non poteva che ergersi anche un’altra scritta. "Tack Sven", ovvero "Grazie Sven", in svedese.

g. m.