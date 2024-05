Troppa attesa al pronto soccorso, minaccia e aggredisce medici e carabinieri

Reggio Emilia, 6 maggio 2024 - Troppa attesa al al pronto soccorso, 45enne minaccia e cerca di aggredire medici e carabinieri.

E' successo all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove l'uomo era stato medicato e suturato per una ferita al dito in seguito a un infortunio sul lavoro. Dopo le cure del caso, il 45enne, residente in città, doveva solo aspettare le dimissioni nella sala attesa ma, visto le altre urgenze al pronto soccorso, è stato costretto ad attendere più del dovuto.

L'attesa eccessiva ha però giocato un brutto scherzo all'uomo che ha perso così la pazienza ed è andato su tutte le furie, arrivando a mettere a rischio anche la normale attività del pronto soccorso. Un medico ha provato a calmarlo, senza successo. Anzi, l’effetto ottenuto è stato quello contrario: il 45enne è arrivato persino alle minacce ("ti aspetto fuori"), tentando anche di aggredirlo. In aiuto del collega sono intervenuti anche altri medici e infermieri, prima dell'arrivo dei carabinieri. Di più: l'uomo ha aggredito anche le forze dell'ordine, fino a quando i militari non sono riusciti a calmarlo attraverso le procedure di identificazione. Il 45enne è stato così denunciato con le accuse di interruzione di un ufficio o servizio pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.