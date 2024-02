Minaccia i medici e si scaglia contro i carabinieri

Aggredisce paramedici del 118 e carabinieri. Arrestato. Nella notte di domenica i carabinieri della Stazione di Ostellato, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Portomaggiore, sono intervenuti presso un’abitazione della località San Giovanni, frazione del comune di Ostellato. All’interno della casa un uomo, 35 anni, aveva offeso e minacciato due operatori sanitari del 118, di cui egli stesso aveva richiesto l’intervento per un malore che aveva avuto la sua compagna. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha pesantemente ingiuriato e minacciato anche i militari dell’Arma, arrivando a colpirli con violenza mentre i militari cercavano di placarlo e comprendere i motivi che avevano scatenato l’aggressione a medico ed infermiere del 118. I carabinieri, che hanno faticato non poco per immobilizzare l’uomo, lo hanno poi accompagnato nella caserma della Compagnia di Portomaggiore, dove è stato dichiarato in arresto. Le manette sono scattate per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso una notte in camera di sicurezza, ieri mattina l’uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara, che ne ha convalidato l’arresto. Il magistarto ha anche ha disposto l’obbligo di presentarsi in caserma per tre volte a settimana.