Due cavalli e un mulo scappano dal recinto. Traffico nel caos sulla strada del Cigarello

Allerta cavalli in libertà ieri notte sulla strada del Cigarello (Carpineti), pericolo per gli automobilisti in transito che ne hanno segnalato la presenza, difficile il recupero eseguito da esperti di animali. Due cavalli e un mulo, usciti in piena notte da un recinto di Poiago, forse spaventati da qualche lupo, sono risaliti lungo la strada del Cigarello rischiando di scontrarsi con qualche auto. Dopo aver evitato lo scontro con gli animali, gli automobilisti hanno cercato di prenderli senza successo, avvertendo i carabinieri, giunti subito sul posto. I militari, oltre a controllare il movimento dei cavalli, hanno attivato il macellaio di Valestra, Oscar Ugoletti che, giunto al Cigarello alle 6.30 di ieri mattina con un mezzo attrezzato per il trasporto animali, con qualche difficoltà e con l’aiuto dei proprietari giunti nel frattempo, ha caricato cavalli e mulo sul camion portandoli nel recinto di Poiago da dove erano fuggiti nel corso notte precedente.

s. b.